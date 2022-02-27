شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مستفيد من العيادات الطبية المتنقلة في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 5.285 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 15 فبراير 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 200 فرد، وعيادة الطوارئ 1.056 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 254 حالة، وقسم تحصين الأطفال 22 طفلا، وعيادة الجراحة والتضميد 118 شخصا، وقسم التوليد 6 حالات، وعيادة الفحص المخبري 1.817 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.811 مريضا، كما استفاد من قسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 759 شخصا من قسم الرعاية الصحية، و 9 مستفيدين من قسم نقل الدم.