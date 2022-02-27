شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. بدء جولات ميدانية للكشف عن حالات التَّسَتُّر التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدائر بني مالك اليوم، جولاتها الميدانية للكشف عن حالات اشتباه التَّسَتُّر التجاري بالمنشآت التجارية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التَّسَتُّر التجاري التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابة قامت بأعمالها الميدانية لمراقبة حالات اشتباه التَّسَتُّر التجاري للتأكد من نظامية عمل المنشآت التجارية وعدم مخالفتها نظام مكافحة التَّسَتُّر التجاري، مبينةً أنها ستواصل حملاتها لرصد مخالفات التَّسَتُّر التجاري.