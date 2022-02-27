محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اليونان تدخل على خط المواجهات في أوكرانيا وهذا ما فعلته صباح اليوم

أعلنت اليونان أنها ستستدعي السفير الروسي في أثينا للاحتجاج على مقتل ستة مدنيين من الأقلية اليونانية بقصف طال قرية في أوكرانيا.

من جانبها أعربت السفارة الروسية في أثينا عن حزنها العميق على مقتل 6 مدنيين من أبناء الأقلية اليونانية في أوكرانيا، وأكدت أن روسيا تستهدف حصرا أهدافا عسكرية هناك.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً



وكتبت السفارة: “نحن لا نقصف المناطق المأهولة والقرى أو أي بنى تحتية سياسية أو ثقافية”، والجيش الأوكراني و”الفرق النازية القومية معروفون منذ سنوات بضرب المدنيين”.

وتابعت: “نحذر من احتمال أن يستخدم نظام كييف المجموعات يونانية الأصل والمجموعات الأخرى التي تعيش في أوكرانيا لإثارة ردود فعل معادية لروسيا في الخارج”.

وجاء البيان الروسي إثر إعلان اليونان أنها ستستدعي السفير الروسي في أثينا للاحتجاج على مقتل ستة مدنيين من الأقلية اليونانية بقصف طال قرية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية أن “اليونان تعرب عن صدمتها وتدين بشكل قاطع القصف على المدنيين من طائرة روسية في ضواحي قرية سارتانا (جنوب شرق) في وقت سابق من اليوم، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من الأقلية اليونانية في قرية بوغاس (جنوب)”.

وأضافت أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تطرق إلى مسألة حماية أكثر من 100 ألف يوناني يقطنون أوكرانيا، في اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قبل أيام من بدء العملية العسكرية.

وأغلقت اليونان الجمعة سفارتها في كييف لكنها عززت بعثتها القنصلية في ماريوبول حيث يعود وجود اليونانيين إلى القرن الثامن عشر.

ورغم علاقاتها التاريخية مع روسيا، دانت اليونان العملية العسكرية الروسية ودعمت فرض عقوبات على موسكو.