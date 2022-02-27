تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين وسط الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
تعطل أمس السبت الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (كرملين دوت آر.يو) في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترت خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية، مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها الثالث.
تأتي هذه الأعطال في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء الأوكراني “شن هجوم إلكتروني” على روسيا ردا على هجمات مماثلة.
وكانت عدة مواقع حكومية أوكرانية منها موقع الحكومة وموقع وزارة الخارجية قد تعطلت الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات الأوكرانية إنها رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الهيئات الحكومية والبنوك وقطاع الدفاع.
وعانت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا، وتنفي موسكو ضلوعها في الهجمات.
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