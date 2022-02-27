«سويفت»: مستعدون للامتثال لتدابير الدول الغربية الخاصة بعزل بنوك روسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلن نظام الدفع الدولي المعروف باسم سويفت أنه يتم التواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.

وقال أخذنا علما بإعلان واشنطن وحلفائها عن إجراءات جديدة ضد بنوك روسية وفقًا لما ذكرته «العربية».

وتابع: مستعدون للامتثال لتدابير الدول الغربية الخاصة بالبنوك الروسية «بناء على التعليمات القانونية» وفقًا لـ«الشرق».

وفي وقت سابق اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن ألمانيا وحلفاءها الغربيين قرروا استبعاد مؤسسات مصرفية روسية من نظام «سويفت» البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نحن ملتزمون بضمان إخراج عدد محدد من البنوك الروسية من نظام سويفت».

وأضافت أن «هذا يضمن عدم اتصال هذه البنوك بالنظام المالي الدولي ما يضر بقدرتها على القيام بالعمليات عالميا»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت أن «كل هذه الإجراءات سوف تضر بشكل كبير قدرة بوتين على تمويل حربه وسيكون لها تأثير شديد التدمير على اقتصاده. إن بوتين بدأ في مسار يهدف إلى تدمير أوكرانيا؛ لكن ما يفعله في الواقع هو تدمير مستقبل بلده».

فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع آخر خاص لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأحد، في ظل هجوم روسيا المستمر على أوكرانيا.