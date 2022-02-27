محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات كشفت مصادر صحفية عن تقدم عشرات المدرعات والدبابات الروسية نحو كييف وفقًا لـ«العربية». ونشرت فيديو جديد للحريق الذي اندلع في خزان وقود في مدينة روفينكي الأوكرانية. وأعلنت خدمة الاتصالات الخاصة الأوكرانية انفجار خط للغاز في مدينة خاركيف، فيما اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجيره. وكانت وسائل إعلام أوكرانية أعلنت استهداف محطة معالجة نفايات نووية لم يسفر عن أي إشعاعات.

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