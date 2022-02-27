محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الصين تخرج عن صمتها وتطلق تصريح عنيف ضد البيت الابيض …ماذا يحدث؟

قالت سفارة الصين لدى روسيا إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التهديد الحقيقي للعالم، داعية إلى الاطلاع على قائمة الدول التي قصفتها واشنطن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ونشرت البعثة الدبلوماسية على “تويتر” قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: “ال تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم”.

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وضم المنشور قائمة بأسماء 20 دولة حول العالم، أشارت السفارة ان الولايات المتحدة تدخلت في شؤونها الداخلية أو قصفتها فعليا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، الخميس الماضي: “روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، والتي تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات”.

وشددت على أن “الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا”، داعية جميع الاطراف إلى “ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة”.

ورفضت هوا وصف العملية العسكرية الروسية بأنها “غزو”، مشيرة إلى أن “هذا المصطلح متحيز”، وامتنعت عن الاجابة عن أسئلة عما إذا كانت بكين على اتصال مع قادة روسيا وأوكرانيا