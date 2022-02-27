شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية يسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية ( طريف ) والجوف ( القريات )، وسماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، في حين تكون الفرصة متهيئة لتشكل السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.