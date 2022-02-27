تحذير من الضوء الأزرق لشاشات الأجهزة الإلكترونية.. يُعجل بشيخوخة البشرة

محمد بن مسعود - الدمام - تسبب الأجهزة الإلكترونية أضرارًا جسيمة على البشرة، خاصة الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب الذي له نفس التأثير الضار لضوء الشمس على البشرة.

وأوضحت المجلة أن الضوء المنبعث من شاشات هذه الأجهزة يُعجل بشيخوخة البشرة؛ حيث يؤدي إلى موت الخلايا ويمهد الطريق لظهور التجاعيد.

ووفق الألمانية: يتسبب هذا الضوء في تعرض البشرة للاحمرار والتورمات والبقع الصبغية؛ ما يسلبها شبابها ونقاءها ونضارتها.

ولتجنب هذه الأضرار الجسيمة يجب استعمال كريم عناية يحتوي على فلتر للضوء الأزرق، مشابه لتأثير معامل الحماية من أشعة الشمس SPF في كريمات الوقاية من أشعة الشمس.

ويجب تنظيف البشرة جيدًا قبل وضع الكريم، صباحًا ومساء على الوجه والرقبة ومنطقة الديكولتيه.

ومن المهم أيضًا استخدام كريم بلا مواد ضارة مثل البارابين والبارافين والكبريتات، لتتحمله البشرة.