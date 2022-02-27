«سلاح الردع السلمي».. ما هو نظام «سويفت» وماذا سيحدث لروسيا بعد فصلها عنه؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تواجه روسيا مخاطر اقتصادية كبيرة، بعد استبعادها من نظام “سويفت”، الذي يعتبر ترسًا سريًا وهاما للغاية في آلية التمويل الدولي.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت” العالمي للتعاملات بين المصارف.

ماذا يعني “سويفت”؟

– “سويفت SWIFT” هي كلمة اختصار للتّسمية: Society for worldwide interbank financial telecommunication.

– سويفت عبارة عن شركة دولية مقرها في Hulpe بالقرب من بروكسل ببلجيكا، مجلس إدارة سويفت يتألف من 25 عضوا كلهم من مجتمع مصرفي دولي، وكل واحد منهم حامل لصوت غير مباشر لبلده.

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– هذه الشركة هدفها لا يتمثل في تحقيق الأرباح بل في تأمين عمل سير شبكة دولية للاتصالات الإلكترونية ما بين ممثلي الأسواق المالية، وتوفير وسيلة مضمونة آليا لتسوية المدفوعات، وذلك بإدخال مقاييس موحدة في العلاقات المصرفية الدولية.

– أول مهمة للشبكة هي أن تضمن عدم نكران معاملة التبادل non répudiation، بمعنى أنه لا أحد من المتعاملين يستطيع نفي وجود صفقة قد تمت، فسويفت بمثابة فعل توثيقي في مجموع المعاملات المنجزة مهما كان المبلغ وهذا لحماية المساهمين، فإن قام بنك بدفع مبلغ لبنك آخر فالبنك الدافع يطالب بضمان استلام لهذا الّدفع.

– تأسست في عام 1973 جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو سويفت، وفي الواقع لا تتعامل مع أي تحويلات للأموال بنفسها.

– نظام المراسلة الخاص بها، الذي تم تطويره في السبعينيات ليحل محل الاعتماد على أجهزة التلكس يوفر للبنوك وسيلة للتواصل بسرعة وأمان وبتكلفة زهيدة.

– تستخدم البنوك نظام (SWIFT) لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.

– تستخدم أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة شبكة (SWIFT)، مما يجعلها العمود الفقري لنظام التحويل المالي الدولي.

ماذا يعني فصل روسيا عن “سويفت”؟

سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج روسيا، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، لكن هناك معاناة إنسانية ستترتب على هذا الأمر، وهو أنه لا يمكن تنفيذ الحوالات المالية بين الروس في الخارج وأقاربهم في الداخل أو العكس، فالأمر لا يقتصر على الحوالات التجارية فقط.