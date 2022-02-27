الدكتور خالد النمر يحذر من الاستسلام لـ«الحزن»: 5 أعراض شديدة الخطورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الاستسلام للحزن. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحزن عبءٌ ثقيلٌ على القلب حيث أنّه يسبب : ١. يرفع الضغط ٢. يرفع نبضات القلب ٣. يزيد من تركيز عوامل تخثر الدم أخبار قد تهمك ٤. يرفع الكورتيزول ٥. يقلل كفاءة النوم

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