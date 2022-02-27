محمد بن مسعود - الدمام - وكتب عبر موقع تويتر: «سأعقد اجتماعًا افتراضيًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأحد في الساعة 1800 لتبني المزيد من الإجراءات دعما لأوكرانيا ضد العدوان الذي تشنه روسيا».

كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقون اليوم لبحث أزمة أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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