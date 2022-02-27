اختتام المسابقات المصاحبة للتمرين التعبوي المشترك الرابع لقوى الأمن الداخلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اختتمت لجنة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المسابقات المصاحبة للتمرين التعبوي المشترك الرابع لقوى الأمن الداخلي (وطن 91)، التي هدفت إلى تطوير القدرات البدنية لرجال الأمن وبث روح التنافس بين القطاعات الأمنية. وتوجّت الفرق الأمنية الفائزة في ختام هذه الأنشطة بالجوائز والدورع والميداليات التذكارية، حيث تقام الفعاليات بتنظيم من الاتحاد السعودي الرياضي لقوى الأمن الداخلي.

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