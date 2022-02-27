3 مؤشرات عند الاستيقاظ على الإصابة بمرض خطير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يؤكد الأطباء وخبراء الصحة، أن ما يشعر به الإنسان، أثناء الاستيقاظ في الصباح يمكن أن يكون علامة تحذير رئيسية على الإصابة بمرض خطير.

ويوضح الخبراء، أن الطريقة التي تستيقظ بها في الصباح يمكن أن تعطي أدلة على الإصابة بالسرطان، محذرين من الاستيقاظ مع الشعور بالتهاب الحلق “المستمر” والموجود منذ أكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن هو علامة تحذير هامة.

نفس الشيء ينطبق على السعال، وغالبًا ما يستيقظ المدخنون وهم مصابون بسعال في الصباح، ومع ذلك، يجب فحص السعال المستمر لمدة تزيد عن أسبوعين.

والسعال المستمر هو علامة تحذير رئيسية على أكثر أنواع السرطان فتكًا وهو سرطان الرئة. ويمكن أن يكون التهاب الحلق مؤشرا على الإصابة بسرطان الحلق أو الحنجرة أو الغدة الدرقية.

كذلك فإ التعب هو علامة أخرى من علامات السرطان التي يمكن أن تشعر بها في الصباح، والتي قد تجعلك مرهقًا طوال اليوم أيضًا.

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ويشير الأطباء إلى أنه “من الطبيعي أن تشعر بقليل من التعب في الصباح، ولكن إذا لم يكن هذا أمرًا معتادًا بالنسبة لك، أو إذا لاحظت إرهاقًا مستمرًا طوال اليوم، فيجب عليك الخضوع للفحص، ويعتبر التعب من أكثر علامات الإصابة بالسرطان شيوعًا. ولكن يمكن تجاهله على أنه جزء طبيعي من الحياة، أو ناتج عن شيء آخر، وغالبًا ما يكون هناك سبب آخر للإرهاق، وفقا لـ”صحيفة ذا صن البريطانية”.

مؤشر آخر وهو إذا استيقظت في الصباح وكان السرير رطبًا أو رطبًا من العرق، فهذا يشير إلى أنك قد تكون عانيت من تعرق ليلي. راجع طبيبك في حال حدوث ذلك، خاصة إذا كان التعرق الليلي مصحوبًا بالإرهاق أو فقدان الوزن أو الكدمات”، ويمكن أن يكون التعرق في الليل علامة تحذير مبكرة جدًا لمجموعة من السرطانات، وأبرزها سرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم.