شكرا لقرائتكم خبر عن «فوضى الشاحنات» تخنق كوبري الصناعية الثانية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التنسيق مع الشركات لترتيب وضع خروج العاملين

إلزام الشاحنات بمسارات محددة.. وإصلاح الطريق

يواجه كوبري الصناعية الثانية بطريق الدمام - بقيق، «فوضى مرورية» تشتد وتيرتها في أوقات الصباح وعند خروج الموظفين من أعمالهم، بسبب مرور الشاحنات التي تخنق الطريق، وتعرقل حركة السير، إضافة لتسببها في وقوع الحوادث، فيما أكد عدد من مرتادي الطريق، أهمية وضع خطط جذرية لحل هذه المشكلة، من خلال تكثيف العملية التنظيمية، وإلزام الشاحنات بالمسارات المحددة لها، وتحديد أوقات معينة لمرورها، إضافة إلى التنسيق مع الشركات لترتيب وضع خروج الموظفين، بحيث لا يكون دفعة واحدة.

وقوع الحوادث

وذكر عبدالله السريع أن الطريق يشهد زحاما كبيرا عند كوبري الصناعية الثانية، خاصة وقت دخول وخروج الموظفين والعمال من الشركات، مما يخنق الطريق ويعيق حركة السير، مشيرا إلى أن الشاحنات أحد أبرز أسباب وقوع الحوادث، وبشكل يومي، في هذه المنطقة. وأضاف: الشاحنات تعترض الطريق، وتقطع الإشارة، وهناك لا مبالاة من بعض سائقي النقل الثقيل، ما يتطلب تكثيف العملية التنظيمية، وإلزام الشاحنات بالمسارات المحددة لها، مع أهمية تحديد أوقات معينة لمرور الشاحنات، منعا للزحام أو الحوادث.

ضعف الوعي

وبيّن عبدالله بن عبدالعزيز، أن الازدحام عند كوبري الصناعية الثانية بالدمام، عادة ما يكون في فترة الصباح؛ وقت بدء أعمال الموظفين القادمين إلى شركاتهم، بسبب سيارات النقل الثقيل، مشيرا إلى أنها تسببت في حوادث عدة، فضلا عن ضعف وعي من بعض سائقي الشاحنات.

وأكد أهمية تنظيم السير في هذا الموقع، وفقا لمعايير السلامة التي تضمن الأمان وعدم إعاقة الحركة، مشيرا إلى أن «فوضى الشاحنات»، تتسبب في العديد من الأزمات، إذ تتنقل من اليمين إلى اليسار، بدون أي التزام بمعايير القيادة الآمنة.

وقال: ترتفع حدة الزحام بالإشارة عند الكوبري، إضافة إلى أن الطريق سيئ جدا، وهو ما يتسبب في تأخرهم على أعمالهم.

وأضاف: نخرج من منازلنا، قبل بدء العمل بوقت طويل، من أجل الازدحامات واحتمالية وجود حادث، يفاقم الأزمة.

فك التكدسات.

وأوضح عبدالله بن حسين أن الازدحام عند كوبري الصناعية الثانية، يتفاقم وقت الخروج من الشركات، وهو نفس وقت خروج الموظفين من أعمالهم، ويمتد الزحام للطريق السريع الرئيسي «بقيق - الدمام»، مشيرا إلى تهالك الطريق بشكل واضح عند الإشارة، بسبب مرور «النقل الثقيل».

وأضاف: تكدس الطريق واحد من أهم أسباب الحوادث، مشيرا إلى أهمية وضع طرق أخرى بديلة من أجل تخفيف الضغط عن الطريق وفك التكدسات.

وتابع: يجب أن يكون هناك تعاون من الشركات، لترتيب وضع خروج الموظفين، بحيث لا يكون دفعة واحدة، وإنما وفق جدول متسلسل، لتجنب الازدحام.