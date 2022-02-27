شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق ثاني مراحل الجواز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المديرية العامة للجوازات تطبيق المرحلة الثانية لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني.

وأوضحت المديرية أن الخدمة تتضمن مراجعة جميع إدارات الجوازات في المناطق، وإيصالها بالتعاون مع البريد السعودي «سُبل» من 3 إلى 5 أيام عمل.

وكانت المديرية قد أوضحت آلية إصدار جواز السفر الإلكتروني، مشيرة إلى أن العملية تتضمن 3 مراحل، الأولى: تشمل 3 مناطق إدارية وهي منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وبينت أن المرحلة الثانية تشمل جميع إدارات جوازات المناطق بالمملكة، بينما المرحلة الثالثة تتضمن إصدار الجواز الإلكتروني عبر منصة «أبشر».

وأشارت إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية يتم إصدار عدد محدد من الجواز الإلكتروني يوميًا من كل منطقة حسب أولوية المواعيد من منصة «أبشر».

ويحتوي جواز السفر السعودي الإلكتروني على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، بالإضافة إلى خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.