شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % تقدما للجامعات السعودية بتصنيف التايمز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدّمت الجامعات السعودية في تصنيف «التايمز» لأفضل الجامعات الناشئة في العالم، إذ دخلت 12 جامعة في قائمة التصنيف لعام 2022م مقابل 7 جامعات العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 70 %، وذلك في مراتب متفاوتة بين 36 و400 ضمن أفضل 400 جامعة في القائمة التي تضم أكثر من 790 جامعة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حلّت 15 جامعة سعودية في تصنيف «التايمز» لأفضل الجامعات العالمية، مقابل 10 جامعات في عام 2021م، بنسبة زيادة 50 %، فيما تقدمت 11 جامعة وتحسّن ترتيبها.

وذكر موقع التايمز أن المملكة جاءت في المركز الأول عالمياً بنسبة التحسّن في الاستشهاد بمخرجاتها البحثية بنسبة 35 %. ويعتمد تصنيف «التايمز» للجامعات العالمية والناشئة على منهجية تقييم الجامعات كثيفة البحث في جميع مهامها الأساسية: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية، مع إعادة معايرة الترجيحات لتعكس صورة مهام الجامعات الناشئة. ويستخدم التصنيف الدولي 13 مؤشراً تمت معايرتها بعناية لتقديم أكثر المقارنات شمولاً وتوازناً، ويثق بها الطلبة والأكاديميون وقادة الجامعات والصناعة والحكومات، ويتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجموعات: التدريس «بيئة التعلّم»، والبحث «الحجم والدخل والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والنظرة الدولية «الموظفون والطلبة والبحث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة».