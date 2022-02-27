شكرا لقرائتكم خبر عن 13594 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17 / 2 / 2022م حتى 23 / 2 / 2022م، عن النتائج التالية: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13594 مخالفًا، منهم 7465 مخالفًا لنظام الإقامة، و4299 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1830 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 249 شخصًا، 52 % منهم يمنيو الجنسية، و43 % إثيوبيو الجنسية، و5 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 111 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. وتم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 100431 وافداً مخالفًا، منهم 89016 رجلاً، و11415 امرأة. وتم إحالة 88078 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2542 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8432 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.