شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 4 عقود إنشائية بالمنطقة السكنية بينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع د. فهد القرشي عدداً من العقود الإنشائية بالمنطقة السكنية، حيث كان العقد الأول مع شركة التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة بقيمة «97.085.159» ريالا سعوديا، وذلك لمشروع إنشاء وتشييد التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية، والعقد الثاني لإنشاء وتشييد التجهيزات الأساسية بمنطقة المرسى بقيمة «52.914.839» ريالا سعوديا، والثالث بقيمة «8.067.899» لإنشاء التجهيزات الأساسية بحي النخيل وحي العيون، حيث تشتمل استكمال الأعمال المتبقية لعقد إنشاء التجهيزات الأساسية وتطوير البنية التحتية من الطرق - المواقف - نظام مياه الشرب والحرائق - نظام مياه الري - الأعمال الكهربائية لأنظمة إنارة الشوارع وأعمال تنسيق الموقع واللوحات والأرصفة.

كما كان العقد الرابع مع شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات بقيمة «18.799.390» ريالا سعوديا لإنشاء الطرق والمنافع غرب طريق الملك عبدالعزيز «المرحلة الأولى»، وتشمل أعمال العقد استكمال الأعمال المتبقية لعقد إنشاء الطرق والمنافع في غرب طريق الملك عبدالعزيز لدعم مشاريع الوحدات السكنية في حي المشيريف وحي الجار.