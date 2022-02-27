شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام معرض الصورة والمعلومة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت دارة الملك عبدالعزيز معرض الصورة والمعلومة التاريخية، الذي أقيم عن «يوم التأسيس»، وذلك في باحة أحد البيوت التراثية الطينية المجاورة لمقرها في حي المربع وسط حضور جماهيري كبير.

وهدف المعرض إلى نشر المعلومات الموثوقة عن تأسيس الدولة السعودية قبل 300 عام وسيرة مؤسسها الإمام محمد بن سعود وأهم إنجازاته في النهوض بالدرعية لتكون عاصمة للدولة السعودية الأولى، والملامح الأولى للبدء في الانتقال من مفهوم المدينة الدولة إلى تكوين دولة متكاملة الركائز لتنقية الجزيرة العربية من التناحر والتعارك، والعودة بإنسانها إلى العطاء والعمارة كما كانت في العهد الإسلامي.

وشمل المعرض 26 لوحة مجسدة تقدم بانوراما لأئمة وملوك الدولة السعودية خلال المدة من «1727م - 2022م» وأهم ما قاموا به من الأعمال الجليلة لخدمة الوطن وإعلاء شأن المواطن الإنساني والمادي والحضاري، مؤكدا الترابط التاريخي بين عهود الدولة السعودية الثلاثة واتصالها السياسي المستمر حتى رؤية «2030» المباركة.