شكرا لقرائتكم خبر عن ركن للأزياء وعروض موسيقية بـ«كأس السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، مشاركتها في النسخة الثالثة من كأس السعودية الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وشاركت الوزارة في اليوم الثاني بالعديد من الأنشطة والتفعيلات الثقافية المتنوِّعة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الثقافة السعودية في المناسبات الدولية.

ورعت وزارة الثقافة الشوط الرابع من سباقات اليوم الثاني على كأس نادي سباقات الخيل، وفاز فيه الجواد «آن الأوان - علم» الذي تعود ملكيّته لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وتوشّح شعار عام القهوة السعودية 2022م.

وقدَّمت الوزارة من خلال جناح «عبيّة» عدة تفعيلات ثقافية من بينها عرض موسيقى العازفين على آلة العود، والناي، والكمان، والقانون، إلى جانب متجر يقدم ويشرح أنواع القهوة السعودية باختلاف طرق تحضيرها وإعدادها، في حين زودت الوزارة المتجر بالكتب الثقافية.

وتضمنت التفعيلات الثقافية في كأس السعودية ركناً للأزياء منبثقًا من مبادرة هيئة الأزياء «100 براند سعودي»،الذي حضر فيه 23 زيّاً تقليدياً بطابع عصري، بصفتها أعمالاً سعودية، ومن ضمن تلك الأعمال قامت المصممة السعودية نورا حفظي بعمل زي نسائي استوحته من طفولتها التي أمضتها في المدينة المنورة غرب المملكة، مستنبطة فكرتها من الأبواب والرواشين والأرائك المخملية التي أخذت الصبغة الخضراء، كما هو الحال في لون عملها المزركش، بينما أُخذ عمل دار «جينو» السعودية من زيّ العرضة السعودية بمعايير حديثة، والمكوًّن من «الصاية» و«المرودن».

واختتمت وزارة الثقافة جهودها التي تعنى بنشر الثقافة مع الهيئات التابعة لها، بتنظيمها حفل «العشاء تحت النجوم» حيث قدمت لضيوف كأس السعودية أطباقاً محلية صنعت خصيصاً لهذا الحدث العالمي، إضافة إلى تنظيمها المزاد الفني الخيري الذي عاد ريعه لإحدى المؤسسات الخيرية.