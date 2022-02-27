شكرا لقرائتكم خبر عن 548 ترخيصا للممارسين الصحيين بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت صحة حفر الباطن 548 ترخيصا للممارسين الصحيين، و8 موافقات لأنشطة فحص ما قبل الزواج والرعاية المنزلية، إضافة إلى 12 موافقة لأخذ المؤشرات الحيوية بالصيدليات، خلال عام 2021.

وأوضحت إدارة تنمية الاستثمار بصحة حفر الباطن، أن إحصائية خدمة التراخيص للقطاع الصحي الخاص خلال العام الماضي تضمنت 26 موافقة نهائية «ترخيص - نقل ملكية»، و19 ترخيصا مجددا، إضافة إلى 39 موافقة مبدئية، و19 ترخيصا مُلغى.

وبلغ عدد الموافقات لأخذ مسحة كورونا 15 متعاقدا مع مختبر معتمد، ومختبرين معتمدين من وقاية لعمل فحص كورونا مباشرة، و120 معاينة ميدانية، و63 موافقة ندب، و12 اعتمادا للتسعيرات، و19 اعتماد تأييد لمكتب العمل، واعتماد 50 مديرا طبيا إداريا.