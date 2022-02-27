شكرا لقرائتكم خبر عن أول منتدى لمعايير أدوية وعلاجات السكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد في مدينة الرياض اليوم الأحد، أول منتدى على مستوى الشرق الأوسط يسعى لمناقشة معايير اختيار الأدوية والعلاجات الفعالة في مجال داء السكري.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للسكري تحت عنوان «منتدى اقتصاديات الصحة السعودي» على مدار يومين، 20 ورقة بحث في مجال اقتصاديات الصحة الأكثر اتصالا بداء السكري، كما يشهد عقد جلسات علمية وورش عمل لأكثر محاور اقتصاديات الصحة أهمية لداء السكري.

وأوضح رئيس المنتدى أستاذ الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز، رئيس الجمعية العلمية السعودية للسكري د. عبدالرحمن الشيخ، أن المنتدى يشارك فيه قرابة 500 متخصص من الكادر الصحي، وذلك إيمانا من الجمعية العلمية السعودية للسكري بإعطاء أولوية قصوى لاقتصاديات الصحة، بوصف ذلك يوفر معلومات ضرورية ومهمة لصناع القرار، والاستخدام الفعال للموارد المتاحة لرفع الفوائد الصحية، بوصفها من أهم الموضوعات التي تُطرح بصفة مستمرة في الآونة الأخيرة.

وأضاف: إن المنتدى سيناقش الوضع الحالي لمعايير اختيار الأدوية والعلاجات الفعالة في مجال السكري، والتحديات والصعوبات التي تواجه جميع القطاعات الصحية في هذا المجال، كما ستتم مراجعة الضوابط والمعايير والقواعد والإجراءات المتعلقة بتسعير المنتجات الطبية، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية ودراسة إمكانية تطبيقها في المملكة، وصولا إلى رسم رؤية مستقبلية لرفع مستوى تقييم العلاجات والتدخلات في مرض السكري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع جودة الخدمات الصحية والوصول لأفضل المقاييس العالمية.