شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاختبارات الشفهية للابتدائية والمتوسطة في مادتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية بدءا من اليوم الأحد، الاختبارات الشفهية في مواد اللغة الإنجليزية للصف الرابع، والإنجليزية والتجويد للصفين الخامس والسادس، في حين يؤدي طلاب المرحلة المتوسطة الاختبارات الشفهية في مادتي المهارات الرقمية واللغة الإنجليزية.

وفي المرحلة الثانوية لنظام المقررات بتخصصي الطبيعي والإنساني، يؤدي الطلبة الاختبارات في عدد من المواد؛ منها: التقنية الرقمية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، وعلم البيئة والكيمياء والحاسب الآلي، والتربية الصحية والبدنية، والتربية المهنية، واللغة العربية والقرآن الكريم، والمهارات الحياتية والتربية الفنية.

وتكون الاختبارات ضمن اليوم الدراسي لجميع مراحل التعليم «الحكومي والأهلي والعالمي»، في حين تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريا لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد القادم الموافق 3 شعبان، وتنتهي يوم 7 شعبان لمدة 5 أيام، على أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد، وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، وتجرى الاختبارات في جلسة واحدة ولا تزيد على مادتين دراسيتين.

وكانت المدارس أنهت تشكيل اللجان المشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 8 شعبان 1443هـ.

وصدرت تعليمات لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بضرورة إبلاغ الطلاب بأهمية التحصين كشرط لدخول الاختبارات، وأن الطالب غير المحصن في هاتين المرحلتين دون عذر، يُستثنى من حضور الاختبار النهائي، ولا يمكَّن من دخول المدرسة، ويعد غائبا، ويجري اختباره مع طلاب الأعذار في بداية الفصل الثالث، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار يُنظر في عذره وفق الإجراءات المتبعة، وفيما يخص المعفيين من تلقي اللقاح، وذوي الأعذار، يطبق عليهم الاختبار بعذر الذي يُجرى مع بداية الفصل الدراسي الثالث، وستحدد آلية الاختبار مع تحديد آلية الحضور بداية الفصل الثالث.