شكرا لقرائتكم خبر عن 537 إصابة بكورونا.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمسن 537 حالة مؤكدة بفيروس كورونا ، ترفع الإجمالي بالمملكة إلى 743742، بينما انخفضت الحالات النشطة إلى 13275، والحرجة إلى 612.

وبينت إحصائية الوزارة تعافي 1085حالة، ليصل الإجمالي إلى 721473 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8994، بإضافة حالة وفاة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.