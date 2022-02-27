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537 إصابة بكورونا.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة»

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الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمسن 537 حالة مؤكدة بفيروس ، ترفع الإجمالي بالمملكة إلى 743742، بينما انخفضت الحالات النشطة إلى 13275، والحرجة إلى 612.

وبينت إحصائية الوزارة تعافي 1085حالة، ليصل الإجمالي إلى 721473 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8994، بإضافة حالة وفاة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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