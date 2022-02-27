هل اقترب فصل روسيا عن نظام “سويفت” ؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أفادت وسائل إعلام مختلفة في نبأ عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة، قرروا فصل البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي SWIFT.

ويعد الاستبعاد من نظام “سويفت” ، الذي يعتبر ترسًا سريًا وهاما للغاية في آلية التمويل الدولي، أحد أكثر العقوبات التي يفرضها الغرب ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكان رفض البيت الأبيض بشكل قاطع في الأسابيع الأخيرة استبعاد إمكانية منع روسيا من النظام الدولي الذي تستخدمه البنوك لتحويل الأموال، وهي خطوة من شأنها أن تشل قدرة روسيا على التجارة مع معظم دول العالم.

وناقش الزعماء الأوروبيون هذا الإجراء في قمتهم الطارئة الخميس كخيار محتمل.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن خيار عزل روسيا عن نظام SWIFT للمدفوعات العالمية بين البنوك يظل قائما لكنه يعتبره “الخيار الأخير”.

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وقالت صحيفة Le Figaro الفرنسية إن استبعاد البنوك الروسية من نظام Swift المالي العالمي سيكون له تأثير هائل عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قيد الدراسة لكنها لم تنفذ بعد.

بدروره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن “فصل روسيا عن نظام Swift ينبغي ألا يكون جزءا من حزمة العقوبات ضد روسيا”، مشددا على أنه “من المهم جدا أن نوافق على تلك الإجراءات التي تم إعدادها.. وأن نبقي كل شيء آخر حتى نصل إلى وضع قد يكون فيه من الضروري الذهاب إلى أبعد من ذلك”.