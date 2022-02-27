اخبار دوليه – البيت الأبيض: قررنا اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت المصرفي

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الإدارة الأميركية قررت اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا.
وأضاف المسؤول أن واشنطن قررت فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت المصرفي، ولن تسمح باستخدام احتياطي المركزي الروسي لدعم الروبل.
وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن بلاده ستجمد كل أرصدة الأثرياء الروس، مشيرا إلى أن روسيا أصبحت دولة منبوذة اقتصاديا.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا.
وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة.
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