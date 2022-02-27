اخبار دوليه – أمريكا وبريطانيا وكندا وأوروبا تتخذ خطوات لاستبعاد روسيا من نظام سويفت

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات يوم السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا.

وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة.