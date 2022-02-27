وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تنفذ عمليات نهب لممتلكات اليمنيين المناهضين لمشروعها الانقلابي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق أبناء الشعب اليمني.

واتهم الإرياني الحوثيين بتنفيذ عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضٍ وعقارات، وأن تشكيل لجان للتصرف فيها يعد تصعيدا خطيرا ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقال في تغريدات عبر “تويتر”: “نحذر رجال المال والأعمال وعامة المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن مليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها اي أثر قانوني في انتقال الملكية”.

وأضاف أن المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان او المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.