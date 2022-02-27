محمد بن مسعود - الدمام - وأعلن الانفصاليون مساء السبت في إقليم لوهانسك أن النيران اندلعت في 200 طن من وقود الديزل ولم تتضح في البداية أسباب الانفجار في بلدة روفينكي، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار مستودع وقود شرقي أوكرانيا.. وسقوط ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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