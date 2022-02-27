غرفة حائل توفر وظائف براتب 7 آلاف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل تنظم غرفة حائل، ملتقى وظيفي بالتعاون مع شركة المراعي برواتب تصل إلى 7,000 ريال، اليوم الأحد، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. المسمى الوظيفي:- – سائق نقل ثقيل. الشروط المطلوبة:- – رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول. أخبار قد تهمك – القدرة على القراءة والكتابة. – خبرة في نفس المجال. – العمر بين 32 و 45 سنة. المزايا:- – رواتب تصل إلى 7,000 ريال. – تأمين طبي للموظف وعائلته. – مكافأة أداء سنوي. موعد الملتقى:- – يوم الأحد الموافق 2022/02/27م، من الساعة 8 صباحاً – 6 مساءً. مكان الملتقى:- مقر غرفة حائل – قاعة الشيخ علي الجميعة. التفاصيل والتقديم– (اضغطهنا).

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