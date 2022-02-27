عاجل | 5 جامعات بلا موظفين معاقين

كشف تقرير عن حصول 211 شخصًا من الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل في الجامعات، 50 % منهم يعملون في جامعة الملك سعود. وبحسب التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2020، لم تقم 5 جامعات حكومية بتوظيف أي شخص من ذوي الاعاقة، وهي، جامعة الحدود الشمالية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وجامعة المجمعة، فيما اكتفت 4 جامعات أخرى بتوظيف شخص واحد فقط. الكادر الوظيفي من ذوي الإعاقة بالجامعات جامعة الملك سعود 107 جامعة الملك عبدالعزيز 15 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 13 جامعة طيبة 12 جامعة جازان 10 جامعة الطائف 10 جامعة الملك فيصل 6 جامعة الملك خالد 5 جامعة نجران 4 جامعة الجوف 4 جامعة الباحة 3 جامعة حفر الباطن 3 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 3 جامعة القصيم 3 الجامعة الإسلامية 3 جامعة الإمام محمد بن سعود 2 جامعة شقراء 2 جامعة تبوك 2 جامعة الملك فهد للبترول 1 جامعة بيشة 1 جامعة جدة 1 جامعة حائل 1 جامعة الحدود الشمالية 0 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 0 جامعة أم القرى 0 جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 0 جامعة المجمعة 0



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