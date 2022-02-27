الكادر الوظيفي من ذوي الإعاقة بالجامعات
جامعة الملك سعود 107
جامعة الملك عبدالعزيز 15
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 13
جامعة طيبة 12
جامعة جازان 10
جامعة الطائف 10
جامعة الملك فيصل 6
جامعة الملك خالد 5
جامعة نجران 4
جامعة الجوف 4
جامعة الباحة 3
جامعة حفر الباطن 3
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 3
جامعة القصيم 3
الجامعة الإسلامية 3
جامعة الإمام محمد بن سعود 2
جامعة شقراء 2
جامعة تبوك 2
جامعة الملك فهد للبترول 1
جامعة بيشة 1
جامعة جدة 1
جامعة حائل 1
جامعة الحدود الشمالية 0
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 0
جامعة أم القرى 0
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 0
جامعة المجمعة 0
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 5 جامعات بلا موظفين معاقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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