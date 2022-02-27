عاجل | 86 % من قضايا المحاكم السعودية حق خاص

بلغ إجمالي القضايا الجزائية الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بمناطق المملكة 73.804 ألف قضية وذلك منذ بداية عام 1443، في وقت تصدرت الرياض إجمالي القضايا بـ 18.860 قضية، فاقت معها قضايا 9 مناطق مجتمعة.

الخاص والعام

وكشفت إحصائية وزارة العدل عن استحواذ قضايا الحق الخاص في محاكم 13 منطقة، حيث بلغ إجمالي القضايا 63.322 ألف قضية، مقارنة بقضايا الحق العام التي بلغت 10.482 ألف قضية، وتصدرت مكة المكرمة قضايا الحق العام بــ2727 قضية، فيما تصدرت الرياض قضايا الحق الخاص بــ16.187 ألف قضية.

14 ألف قضية

وبلغ إجمالي القضايا الجزائية في المناطق الجنوبية 14.535 ألف قضية جزائية تصدرتها منطقة جازان بــ6575 منها 367 قضية حق عام، و6208 قضية حق خاص، تلتها عسير بــ5554 قضية، منها 736 قضية حق عام، و4818 قضية حق خاص، ونجران ثالثا بــ1413 قضية، منها 192 قضية حق عام، و1221 قضية حق خاص، والباحة أخيرا بــ933 قضية، منها 142 حق عام، و851 قضية حق خاص.

الأكثر قضايا

وتصدرت الرياض قضايا الحق الخاص بــ16.187 ألف قضية، تليها مكة المكرمة بــ15.164 ألف قضية، والشرقية ثالثًا بــ8.786 قضية، ثم جازان بــ6208 قضية، وعسير خامسًا بــ4818 قضية، كما تصدرت مكة المكرمة قضايا الحق العام بــ2727 قضية، والرياض ثانيًا بــ2673 قضية، والشرقية ثالثًا بــ1346 قضية، والمدينة المنورة رابعًا بــ812 قضية، وعسير خامسًا بــ736 قضية.