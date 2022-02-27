القبض على 3 أشخاص لترويجهم 444 جرامًا من الكوكايين

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 3 أشخاص، مقيمَيْن من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، لترويجهم 444 جرامًا من مادة الكوكايين المخدِّر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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