السعوديه محافظ الأحساء يقلد الجبلي رتبته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مكتبه، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء العميد الدكتور دهام بن هجرس الجبلي رتبته الجديدة. وبارك محافظ الأحساء للعميد الجبلي، هذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
من جانبه، أعرب مدير الدفاع المدني بالأحساء عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بالثقة الكريمة، ولمحافظ الأحساء على تقليده رتبته الجديدة.
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