قبيل تصفيات كأس آسيا .. تكليف السنيني مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول

كلّف الاتحاد العام لكرة القدم اليوم، المدرب الوطني أمين السنيني مديراً فنياً لمنتخب (اليمن) الوطني الأول، استعداداً للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا “الصين 2023”.

يأتي قرار اتحاد اللعبة بتكليف المونديالي أمين السنيني، لتدريب المنتخب إلى حين تعيين مدرب أجنبي، بهدف الإعداد البدني والفني للتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقتها في يونيو المقبل، في منغوليا.

وتجري الأمانة العامة للاتحاد الترتيبات اللازمة لانخراط المنتخب الوطني بالمعسكر الداخلي في 10 مارس المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد أوقعته قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، إلى جانب منتخبات، فلسطين، الفلبين ومنغوليا.