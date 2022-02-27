كيف تتغلب على التوتر بسرعة وبطريقة بسيطة؟

محمد بن مسعود - الدمام - يتلاشى التوتر عادة عندما يتم حل المواقف ذات الضغط العالي، ولكن كيف يمكنك التغلب على التوتر بسرعة؟.

من الطبيعي أن تشعر بالتوتر بين الحين والآخر نتيجة المشكلات المتعلقة بالعمل والشؤون المالية والصحة والعلاقات، ولكن ليس من الطبيعي أن يؤثر التوتر على حياتك بشكل منتظم. يشعر ما يقرب من ثلث البالغين بالتوتر لمدة 10 أيام أو أكثر في الشهر وهذا ليس بصحة جيدة.

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وتحدث موقع “إكسبريس” مع الدكتور نويل يونغ، مساعد الابتكار الإكلينيكي، Thriva، لمعرفة كيفية التغلب على التوتر (ولماذا غمر رأسك في الماء المثلج هو أفضل طريقة).

كيفية التغلب على التوتر

إن تحديد سبب توترك هو الخطوة الأولى لإدارته. وفي بعض الأحيان يكون هناك سبب واحد للتوتر، ولكن في أحيان أخرى يكون سببه “تراكم ضغوط صغيرة”، وفقا لجمعية الصحة العقلية الخيرية Mind.

وبشكل عام، عادة ما تنجم مشاعر التوتر عن أشياء تحدث في حياتك وتتضمن:

• التعرض لضغوط شديدة.

• مواجهة تغييرات كبيرة.

• القلق بشأن شيء ما.

• عدم وجود سيطرة كبيرة أو أي سيطرة على نتيجة الموقف.

• تحمل مسؤوليات تجدها مربكة.

• عدم وجود عمل أو أنشطة كافية أو تغيير في حياتك.

• أوقات عدم اليقين.

وبمجرد تحديد مسبباتك ومحاولة معالجتها، قد تجد أن توترك انخفض بشكل كبير.

وليس هناك الكثير من الأشياء التي يمكنها إصلاح التوتر بسرعة – فمعالجة المشكلة عادة تتعلق بتطوير المرونة وإدارة وقتك أو ردود أفعالك تجاه المواقف العصيبة بطريقة تزيل الضغط عنك.

ومع ذلك، وجد الخبراء أن غمر رأسك في الماء المثلج يمكن أن يخفف التوتر على الفور تقريبا.

ويوصي الدكتور يونغ بفعل ذلك كل يوم عندما تغسل أسنانك بالفرشاة في الصباح.

ولفهم لماذا يساعدك الماء المثلج في التغلب على التوتر، عليك أن تفهم ما يحدث جسديا عندما تكون متوترا.

ويعمل التوتر والقلق على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي وهذا يزيد من معدل ضربات القلب.

ويمكن أن يساعد خفض معدل ضربات القلب في توفير الراحة من هذه الأحاسيس المرتبطة بالتوتر والقلق.

ويمكن أن يساعد غمس رأسك في الماء المثلج في خفض معدل ضربات قلبك عندما تشعر بالتوتر.

وبشكل أكثر تحديدا، يؤدي ملامسة وجهك بالماء البارد إلى تنشيط العصب ثلاثي التوائم الذي يؤدي إلى رد فعل غوص الثدييات.

وأوضح يونغ: “يقوم بذلك عن طريق إرسال إشارات إلى جذع الدماغ، والذي بدوره ينشط العصب المبهم، وهو العصب الرئيسي للجهاز العصبي السمبتاوي – ما يبطئ معدل ضربات القلب. وفي الوقت نفسه، يرسل جذع الدماغ إشارات إلى الأوعية الدموية في أطرافك لكي تنقبض، ما يزيد من ضغط الدم. وهذا رد فعل يسمح لك بالتكيف مع التواجد تحت الماء – معدل ضربات القلب البطيء يحافظ على مستويات الأكسجين، وتحويل الدم من أطرافك يعني أن دماغك وأعضاءك تحصل على المزيد من تدفق الدم”.

وقال يونغ: “كل ما عليك فعله هو أن تأخذ نفسا معتدلا، واحبسه واغمر وجهك في الماء لمدة 20 إلى 30 ثانية. وسيتباطأ معدل ضربات قلبك في غضون 10 إلى 30 ثانية من حبس أنفاسك، وإذا استنشقت بعمق شديد، فقد يستغرق ذلك وقتا أطول”.

الجدير بالذكر أن الماء لا يجب أن يكون مثلجا، فقط أبرد من الهواء المحيط. لذا، 10-20 درجة مئوية هي درجة حرارة جيدة يجب أن تستهدفها.

كما حذر الطبيب الأشخاص الذين يعانون من انخفاض معدل ضربات القلب (بطء القلب) أو الحالات الصحية الأساسية الأخرى للتشاور مع طبيبهم قبل محاولة ذلك أو تجنب القيام بذلك تماما.

المصدر: إكسبريس