شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تختتم مشاركاتها في كأس السعودية بحزمة من الأنشطة المتنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، مشاركتها في الدورة الثالثة من كأس السعودية الذي أقيم في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، حيث قدمت في اليوم الثاني من الحدث العالمي حزمة من الأنشطة والتفعيلات الثقافية المتنوعة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الثقافة السعودية في المناسبات الدولية الكبيرة.

كما رعت الوزارة الشوط الرابع من سباقات اليوم الثاني لكأس السعودية، والذي فاز فيه الجواد "آن الأوان-علم" الذي تعود ملكيّته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وحصل على كأس نادي سباقات الخيل، وتوشّح على صهوته شعار عام القهوة السعودية 2022م.

واختزل جناح "عبيّة" الذي أقامته وزارة الثقافة، عدة فعاليات ثقافية، من بينها عرض موسيقى العازفين على آلة العود، والناي، والكمان، والقانون. إلى جانب متجر يقدم ويشرح أنواع القهوة السعودية باختلاف طرق تحضيرها وإعدادها، بينما امتلأت أرفف المتجر بالكتب الثقافية.

وتضمنت التفعيلات الثقافية في كأس السعودية ركناً للأزياء منبثق من مبادرة هيئة الأزياء "100 براند سعودي"، والذي حضر فيه 23 زيّاً تقليدياً بطابع عصري، باعتبارها أعمالاً سعودية. ومن ضمن تلك الأعمال قامت المصممة السعودية نورا حفظي بعمل زي نسائي استوحته من طفولتها التي أمضتها في المدينة المنورة غرب المملكة، مستنبطة فكرتها من الأبواب والرواشين والأرائك المخملية التي أخذت الصبغة الخضراء كما هو الحال في لون عملها المزركش. بينما أُخذ عمل دار "جينو" السعودية من زيّ العرضة السعودية بمعايير حديثة، والمكوّن من "الصاية" و "المرودن".

فيما ارتدى بعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بعض هذه الأزياء أثناء حضورهم لفعاليات وزارة الثقافة.

واختتمت وزارة الثقافة جهودها التي تعنى بنشر الثقافة مع الهيئات التابعة لها، بتنظيمها لحفل "العشاء تحت النجوم" حيث قدمت لضيوف كأس السعودية أطباقاً محلية صنعت خصيصاً لهذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى تنظيمها للمزاد الفني الخيري الذي عاد ريعه لإحدى المؤسسات الخيرية.