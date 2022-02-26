شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يرعى تكريم « إحسان» للداعمين.. غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تقيم المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، غداً، حفل تكريم للمحسنين، وذلك بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتأتي رعاية ولي العهد للحفل؛ امتدادا لدعمه المتواصل والمستمر لقطاع العمل الخيري بشكل عام، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بوجه خاص، التي تعد إضافة نوعية للقطاع غير الربحي في المملكة، بإسهاماتها الخيرة في رفع كفاءة أعمال الخير، وإيصال الدعم إلى المستحقين بكل سهولة ويسر.

ورفع رئيس الهيئة، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الدكتور عبدالله الغامدي، الشكر والعرفان للأمير محمد بن سلمان لرعايته حفل التكريم، الذي يأتي امتدادا لدعمه المتواصل للمنصة، وتسخيره جميع السبل التي تلبي متطلباتها عبر بناء منصة وطنية تشرف عليها جهات حكومية، منوها إلى أن ذلك ما هو إلا ثمرة تمكين قيادة حكيمة خيرة، تولي العمل الخيري اهتماما عظيما.

ويأتي حرص المنصة الوطنية للعمل الخيري على إقامة حفل تكريم للمحسنين في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الموثوقية والشفافية التي تعكسها المنصة عبر برامجها وخدماتها النوعية، ولتعظيم الأثر والتشجيع على التكاتف وعمل الخير، وتثمين جهود المحسنين، حيث عادت تبرعاتهم بالنفع على أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة.

المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»

