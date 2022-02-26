شكرا لقرائتكم خبر خدمة فورية لمتابعة طلبات المتقاعدين الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة جديدة تمكن عملاء أنظمة التقاعد من متابعة كافة المعاملات والطلبات الكترونيا.

وتسمح هذه الخدمة بمتابعة المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة عبر قنوات الخدمة والتواصل: مراكز الخدمة – البوابة الالكترونية – تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

ويقصد بالمعاملة أي معاملة تخص المشترك أو المتقاعد أو المستفيدين والتي بناء عليها يتم صرف المعاش التقاعدي، وأي طلب يتم تقديمه من خلال قنوات التواصل (بوابة الخدمات الالكترونية، العناية بالعملاء، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال). ويستفيد من الخدمة المتقاعد والمستفيد والقائم بالصرف والمشترك والزائر، على أن يتم إنجاز خدمة متابعة الطلبات بشكل فوري.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن إجمالي عدد المواطنين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بلغ بنهاية العام 2020 عدد 2,027,537 سعوديا وسعودية، وبالتالي فإن إجمالي المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتفع إلى 3,252,198.