26 % نسبة إنجاز الطلبات في «الاستئناف» بمنطقة مكة

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أولى هذه الخطوات إدخال رقم الدعوى المطابق للمحكمة المختصة مصدرة الحكم المراد الاطلاع عليه، ثم الاطلاع على الحكم وطباعته بعد مرور 24 ساعة من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، كما يمكن إعادة تحميل الحكم والاطلاع عليه في أي وقت بعد طباعته للمرة الأولى.
وقال الديوان «إنه يجب أن يكون لدى المستفيد حساب مفعل في منصة «أبشر» الرقمية، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للخدمة عبر أيقونة دليل المستخدم، وفي حال مواجهة مشكلة تقنية يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر أيقونة «تواصل معنا».
خطوات الخدمة:
- 954 جلسة رقمية بمنطقة الرياض
- 417 دعوى مقيدة في جدة
- 507 دعاوى منجزة في جدة
- 12 % إنجاز الدعاوى في تبوك
محكمة الاستئناف:
- 678 جلسة رقمية في منطقة مكة
- 847 طلبا مقيدة في منطقة مكة
- 1105 طلبات منجزة في منطقة مكة
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