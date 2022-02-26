26 % نسبة إنجاز الطلبات في «الاستئناف» بمنطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ديوان المظالم أن نسبة إنجاز الطالبات في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بلغت 26 % مقابل 12 % في منطقة تبوك. وحدد «الديوان» 3 خطوات للاطلاع على الأحكام القضائية عبر منصة «معين» الالكترونية.

أولى هذه الخطوات إدخال رقم الدعوى المطابق للمحكمة المختصة مصدرة الحكم المراد الاطلاع عليه، ثم الاطلاع على الحكم وطباعته بعد مرور 24 ساعة من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، كما يمكن إعادة تحميل الحكم والاطلاع عليه في أي وقت بعد طباعته للمرة الأولى.

وقال الديوان «إنه يجب أن يكون لدى المستفيد حساب مفعل في منصة «أبشر» الرقمية، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي للخدمة عبر أيقونة دليل المستخدم، وفي حال مواجهة مشكلة تقنية يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر أيقونة «تواصل معنا».

خطوات الخدمة:







954 جلسة رقمية بمنطقة الرياض



417 دعوى مقيدة في جدة



507 دعاوى منجزة في جدة



12 % إنجاز الدعاوى في تبوك



محكمة الاستئناف: