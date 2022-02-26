محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 26 فبراير 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 10682 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9373559 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 2416 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 26026 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 3724 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين481914. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 57 حالة.. وتحت العناية 15 حالة
وأعلنت الصحة عن حالتا وفاة نتيجة المرض، ليبلغ اجمالي الوفيات 1450 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – 2416 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالتا وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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