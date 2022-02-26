محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. لحظة اشتعال مروحية روسية وإسقاطها بعد استهدافها بصاروخ في أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه تم إسقاط طائرة روسية في مدينة كاخوفكا جنوب أوكرانيا. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد معلومات رسمية حول المعدات العسكرية التابعة لقوات روسيا حتى الآن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ووثق مقطع فيديو لحظة اشتعال الطائرة الروسية وإسقاطها فوق مدينة كاخوفكا. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، ونتج عنها إصابات مادية وبشرية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأوكرانية. ويُشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، ونتج عنها إصابات مادية وبشرية.

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