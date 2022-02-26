اخبار الرياضه السعوديه ديربي وصدارة.. «حمدالله»

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الاتحاد فوزاً قوياً على جاره الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة في ديربي جدة، والذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء قوة وإثارة من الفريقين، وبدأ الاتحاد بداية قوية بإحرازه ثلاثة أهداف عن طريق عبدالرزاق حمدالله (هدفين 7، 21)، ورومارينهو (د: 41)، وقبل نهاية الشوط الأول قلص الأهلي النتيجة عن طريق كارلوس إدواردو (د: 45+2)، وفي الشوط الثاني شن الأهلي عدة هجمات إلى أن تمكن من إدراك التعادل بإحراز هدفين عن طريق عبدالباسط هندي (د: 49)، ومحمد المجحد (د: 73)، وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ساندرو سشارير ركلة جزاء للاتحاد، تقدم لها عبدالرزاق حمدالله ليحرز الهاتريك والهدف الرابع للاتحاد (د: 90+3)، وتحصل لاعب الأهلي محمد خبراني على بطاقة حمراء لاحتجاجه على الحكم، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لثلاثة.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد الفوز 16 ويصل للنقطة 51 محتفظاً بصدارته للدوري، فيما تلقى الأهلي الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 25 نقطة وفي المركز التاسع.