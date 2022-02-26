محمد بن مسعود - الدمام - تعقيباً على مقطع مصور تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي .. «شرطة العاصمة» تباشر إجراءاتها الأمنية والقانونية إزاء واقعتين بضاحية السيف ، تتعلق الأولى بمشاجرة بين عدة أشخاص فيما تمثلت الواقعة الأخرى في اتلاف مركبة بذات الموقع

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – «الداخلية» تباشر إجراءاتها إزاء واقعتين بضاحية السيف.. الأولى بمشاجرة بين عدة أشخاص والثانية في اتلاف مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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