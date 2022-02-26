اخبار دوليه – شيخ الأزهر يعلق على حرب روسيا وأوكرانيا ويطلق دعوة

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الإمام الأكبر، شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى وقف الحرب وتسوية النزاعات بين روسيا وأوكرانيا والاحتكام لصوت العقل.
وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: «لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار، أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين».
وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية «ثالثة»، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن أوكرانيا «أخرجت» خطة الهجوم الروسية «عن مسارها»، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتن لوقف الحرب.
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