اخبار دوليه – ألمانيا تعلن عزمها إرسال أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ إلى أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ستسلم ألمانيا أسلحة إلى أوكرانيا في تحول سياسي كبير بعد مقاومتها طلبات كييف السابقة للأسلحة الدفاعية.

كانت الحكومة الألمانية قد أقرت سياسة تقييد تصدير الأسلحة التي لا تسمح بالسماح بأي شحنات أسلحة إلى مناطق الأزمات.

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كما أن إيصال هذه الأسلحة له دلالات تاريخية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، في تويتر: «الهجوم الروسي يمثل تغييرًا في الظروف. من واجبنا دعم أوكرانيا بقدر ما نستطيع الدفاع عن أنفسهم ضد جيش غزو بوتين. لذلك سنقوم بتسليم 1000 سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا».

وجاءت تغريدة شولتز بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، السبت.