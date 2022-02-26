لابورتا يضحّي بلاعب مهم لإنجاز صفقة هالاند

محمد بن مسعود - الدمام - بات خوان لابورتا رئيس برشلونة مستعدا لتقديم تضحية من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن لابورتا عقد لقاء مع مينو رايولا وكيل هالاند من أجل مناقشة الصفقة.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن لقاء لابورتا ورايولا عقد في موناكو، بحضور جوردي كرويف أحد أعضاء الهيكل التنظيمي والإدارة الرياضية بالنادي الكتالوني.

وقالت مصادر مقربة من لابورتا إن رئيس برشلونة أبلغ رايولا أن النادي الكتالوني سيقاتل في الصفقة حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح لابورتا أن برشلونة مستعد للتخلص من لاعب مهم في الفريق، للتعاقد مع هالاند، دون معارضة قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت المصادر إلى أن لابورتا ليس مهتما بهالاند لأنه ماكينة أهداف فقط، لكن يراه قطعة أساسية لنجاح مشروع «كامب نو» الجديد، كما سيساعد النادي في تحسين عقود الرعاية.

وكشفت أن برشلونة يدرك أن صفقة هالاند ستتخطى 100 مليون يورو، مقسمة إلى 75 مليونا لبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى 20 مليونا عمولة رايولا، ومثلها لصالح والد النجم النرويجي.