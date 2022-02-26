26 مخالفا لنظام البيئة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 26 مخالفًا لنظام البيئة، 16 مواطنًا و10 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 963 متنًا من الإبل و50 رأسًا من الأغنام في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.