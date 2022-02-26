اختتام شتاء درب زبيدة

اختتمت فعالية «شتاء درب زبيدة» الذي نظمته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية «ITBA» بلينة التاريخية جنوب رفحاء، بعدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة والعروض التفاعلية، وتكريم الجهات والأفراد المتعاونين مع الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للمحمية المهندس محمد الشعلان. واستهدفت فعاليات «شتاء درب زبيدة» السياحة الشتوية، حيث قدمت خلال المهرجان الذي استمر على مدى شهرين برامج نوعية تجاوزت الـ120 فعالية، تفاعل معها أكثر من 25.000 زائر في تجربة ثقافية ممتعة عاشها زوار المهرجان.

كما قدمت خلالها 6 دورات تدريبية متنوعة لـ160 مستفيدا، فيما شاركت أكثر من 10 جهات حكومية وأهلية واجتماعية، و40 أسرة منتجة لتعزيز دورها المجتمعي.